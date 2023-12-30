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Manisa'da kamyonetin çarptığı otomobil hurdaya döndü - Son Dakika
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Manisa'da kamyonetin çarptığı otomobil hurdaya döndü

Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen korkunç kazada, kamyonetin arkadan çarptığı otomobil hurdaya döndü. Otomobil sürücüsü yaralanırken, kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa\'da kamyonetin çarptığı otomobil hurdaya döndü
30.12.2023 - 19:34,
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Manisa'da korkunç kaza: Otomobilin hurdaya döndüğü kaza kamerada

MANİSA - Manisa'nın Salihli ilçesinde kamyonetin arkadan çarptığı otomobil hurdaya döndü. Hurdaya dönen otomobil sürücüsü ölümden dönerken, kaza anı anbean kameralar tarafından kaydedildi.

Kaza, Manisa'nın Salihli ilçesi İzmir- Ankara E96 Karayolu Demirci kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kula yönünden, Salihli yönüne gitmekte olan Teslime Y. yönetimindeki 45 AOR 886 plakalı otomobile, Ata K. yönetimindeki 45 LY 454 plakalı kamyonet arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İHA
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