Demirci\'de 59 yaşındaki kadından haber alınamıyor

Manisa'nın Demirci ilçesinde kayıp olarak aranan 59 yaşındaki Şerife Çınar'ın bulunması için arama kurtarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Demirci ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi'nde ikamet eden Şerife Çınar'dan haber alamayan yakınları, evde de bulamayınca durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirdi. Yapılan ihbar üzerine bölgede AFAD, polis, jandarma ve Demirci Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerinin katılımıyla arama çalışmaları başlatıldı.

Hisar Kaplıcaları mevkisinden başlatılan arama faaliyetleri, ekipler tarafından arazide yaya olarak sürdürülürken, drone ile de havadan tarama yapıldı. Ekipler, Hisar Kaplıcaları çevresinin yanı sıra ilçenin eski Simav ve Selendi yolları güzergahlarında da arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Öte yandan yürütülen soruşturma kapsamında ilçenin tüm çıkış noktalarındaki KGYS kameraları incelemeye alınırken, Şerife Çınar'ın yakınları ile çevredeki vatandaşların da ifadelerine başvuruldu.

Arama çalışmaları, havanın kararması ve yağmur nedeniyle geçici olarak durdurulurken, günün aydınlanmasıyla birlikte saha taramasına yeniden devam edileceği öğrenildi. - MANİSA