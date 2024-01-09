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Manisa'da Kule Vinç Kazasında Hayatını Kaybeden Operatör Van'da Defnedildi - Son Dakika
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Manisa'da Kule Vinç Kazasında Hayatını Kaybeden Operatör Van'da Defnedildi

Manisa'nın Kula ilçesinde bir inşaatta kule vincin devrilmesi sonucu ağır yaralanan ve kurtarılamayarak hayatını kaybeden operatör Mert Bayat, memleketi Van'da defnedildi. Genç operatörün ölümü sevenlerini yasa boğdu.

Manisa\'da Kule Vinç Kazasında Hayatını Kaybeden Operatör Van\'da Defnedildi
09.01.2024 - 15:50,
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Manisa'da bir inşaatta devrilen kule vincin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden operatör Mert Bayat, memleketi Van'da defnedildi.

Manisa'nın Kula ilçesinde 8 Ocak tarihinde bir inşatta kule vincin devrilmesi sonucu Vanlı operatör Mert Bayat (20) ağır yaralanmıştı. Ambulansla Kula Devlet Hastanesine kaldırılan genç operatör, buradaki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bayat'ın cenazesi Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından memleketi Van'a gönderildi.

Gürpınar ilçesine bağlı Yatağan Mahallesi nüfusuna kayıtlı genç operatörün cenazesi, bugün kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında mahalle mezarlığına defnedildi.

Aynı zamanda ses sanatçısı ve sosyal medya fenomeni de olan genç operatörün, iki hafta önce bir klip de yayınladığı öğrenildi. Bayat'ın ölümü sevenlerini yasa boğdu. - VAN

Kaynak: İHA
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Manisa, Van, Ölüm, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da Kule Vinç Kazasında Hayatını Kaybeden Operatör Van'da Defnedildi - Son Dakika


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