Manisa'da Mobil Lokma Aracı Yandı

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Manisa'da hareket halindeki mobil lokma aracı yandı

Manisa'da lokmacının ekmek teknesi küle döndü

MANİSA - Manisa'nın Salihli ilçesinde hareket halindeyken yangın çıkan mobil lokma aracı kullanılamaz hale geldi.

Olay, İzmir- Ankara Karayolu Valeks Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre İzmir yönünden Ankara yönüne gitmekte olan İsmail Öner yönetimindeki 35 BLU 32 plakalı mobil lokma dökme aracında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Yangını fark eden sürücü, kamyonetini kenara park ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın sonucu mobil lokma aracı kullanılamaz hale geldi.

Polis, yangınla ilgili olarak soruşturma başlattı.