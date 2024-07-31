Manisa'da Mobilya Fabrikasında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alınamıyor - Son Dakika
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Manisa'da Mobilya Fabrikasında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alınamıyor

Manisa\'da Mobilya Fabrikasında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alınamıyor

Manisa'da mobilyalara plastik ayak üreten bir fabrikada çıkan yangın, fabrikayı kullanılamaz hale getirdi. Yangın sırasında fabrikada bulunan 25 işçi tahliye edildi ve söndürme çalışmaları devam ediyor.

31.07.2024 14:40  Güncelleme: 14:42
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Manisa'da mobilyalara plastik ayak üreten bir fabrikada sigortadan çıkan kıvılcım sonrası başlayan yangın fabrikayı kullanılamaz hale getirildi. 25 kişinin çalıştığı fabrika iş yeri sahibi tarafından hemen boşaltılırken güçlükte kontrol altına alınan yangında söndürme çalışmaları devam ediyor.

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Muradiye Orta Ölçekli Sanayi Bölgesinde yer alan Mesir Plastik Sanayiinde sigortadan çıkan kıvılcım sonrası saat 13.30 sıralarında yangın başladı. İlk etapta fabrika çalışanlarının müdahale etmeye çalıştığı yangın büyüyünce fabrikada bulunan 25 işçi tahliye edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile OSB'lerin itfaiye ekiplerinin de müdahale ettiği yangın güçlükle kontrol altına alınırken ekiplerin çalışması bölgede devam ediyor. Mobilyalara plastik ayak ürettiği öğrenen fabrikanın sahibi Mustafa Savran umutsuz bir şekilde çalışmaları takip ederken yangının önce sigorta panelinde çıkan bir kıvılcımla başladığını, ilk müdahaleyi kendilerinin yapmaya çalıştıklarını ancak yangının büyümesi üzerine işçileri fabrikadan tahliye ettiğini açıkladı. Fabrikadaki yangın hemen yanı başında bulunan, bir fabrikada da zarara neden oldu. - MANİSA

Kaynak: İHA

Plastik, Manisa, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da Mobilya Fabrikasında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alınamıyor - Son Dakika

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