Manisa\'da Motosiklet Denetimi: 614 Sürücüye Ceza

Manisa'da iki gün süren 'Motosiklet ve Motorlu Bisiklet Özel Denetimi' kapsamında 2 bin 363 araç kontrol edildi, 614 sürücüye toplam 2 milyon 876 bin 286 lira idari para cezası kesildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından 14-15 Şubat 2026 tarihlerinde motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik özel denetim gerçekleştirildi.

İl genelinde 33 ekip, 59 trafik personeli ve 12 asayiş personelinin katılımıyla yapılan uygulamada toplam 2 bin 363 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucunda kusurlu görülen 614 araç ve sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında işlem yapıldı. Denetimlerde en fazla ihlalin kask kullanmamak olduğu belirlendi. Kask ya da koruma başlığı kullanmamaktan 341 sürücüye ceza uygulandığı, diğer kanun maddelerinden ise 273 sürücüye işlem yapıldığı bildirildi.

Yapılan uygulamalar sonucunda toplam 2 milyon 876 bin 286 lira idari para cezası kesildiği ve 58 aracın trafikten men edildiği öğrenildi. - MANİSA