Manisa'da Motosiklet Denetimi: 614 Sürücüye Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Manisa'da Motosiklet Denetimi: 614 Sürücüye Ceza

Manisa\'da Motosiklet Denetimi: 614 Sürücüye Ceza
16.02.2026 13:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'da motosiklet denetiminde 2 bin 363 araç kontrol edildi, 614 sürücüye toplam 2,8 milyon lira ceza.

Manisa'da iki gün süren 'Motosiklet ve Motorlu Bisiklet Özel Denetimi' kapsamında 2 bin 363 araç kontrol edildi, 614 sürücüye toplam 2 milyon 876 bin 286 lira idari para cezası kesildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından 14-15 Şubat 2026 tarihlerinde motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik özel denetim gerçekleştirildi.

İl genelinde 33 ekip, 59 trafik personeli ve 12 asayiş personelinin katılımıyla yapılan uygulamada toplam 2 bin 363 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucunda kusurlu görülen 614 araç ve sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında işlem yapıldı. Denetimlerde en fazla ihlalin kask kullanmamak olduğu belirlendi. Kask ya da koruma başlığı kullanmamaktan 341 sürücüye ceza uygulandığı, diğer kanun maddelerinden ise 273 sürücüye işlem yapıldığı bildirildi.

Yapılan uygulamalar sonucunda toplam 2 milyon 876 bin 286 lira idari para cezası kesildiği ve 58 aracın trafikten men edildiği öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Motosiklet, Güvenlik, 3. Sayfa, Manisa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da Motosiklet Denetimi: 614 Sürücüye Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milas’taki zeytinlik katliamında istifa geldi Milas'taki zeytinlik katliamında istifa geldi
Gizlice görüntülerini çektiği genç kadından tekme tokat dayak yedi Gizlice görüntülerini çektiği genç kadından tekme tokat dayak yedi
Bilal Erdoğan: Cumhurbaşkanımızın oğlu olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum Bilal Erdoğan: Cumhurbaşkanımızın oğlu olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum
Vitor Pereira’nın yeni takımı belli oldu Vitor Pereira'nın yeni takımı belli oldu
Galatasaray-Juventus maçına Hollandalı hakem Galatasaray-Juventus maçına Hollandalı hakem
Kocaelispor 3 puanı 3 golle aldı Kocaelispor 3 puanı 3 golle aldı

12:45
Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı diploma davası 6 Temmuz’a ertelendi
Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı diploma davası 6 Temmuz'a ertelendi
12:07
TBMM’deki taciz davasında tepki çeken kadardan geri adım 3 sanık yeniden tutukladı, biri aranıyor
TBMM'deki taciz davasında tepki çeken kadardan geri adım! 3 sanık yeniden tutukladı, biri aranıyor
11:37
’OnlyFans’ta müstehcen içerik paylaşan şüpheliler adliyeye sevk edildi
'OnlyFans'ta müstehcen içerik paylaşan şüpheliler adliyeye sevk edildi
11:33
Weex “400x“ ürününü tanıttı, kripto fenomenleri akın etti
Weex "400x" ürününü tanıttı, kripto fenomenleri akın etti
11:06
Epstein belgelerine damga vuran darbe planı Türkiye detayı epey ses getirecek
Epstein belgelerine damga vuran darbe planı! Türkiye detayı epey ses getirecek
10:26
Büyük skandal böyle görüntülendi Bayrakları astıkları yere bakın
Büyük skandal böyle görüntülendi! Bayrakları astıkları yere bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 13:05:25. #7.11#
SON DAKİKA: Manisa'da Motosiklet Denetimi: 614 Sürücüye Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.