Manisa'da Motosiklet Denetimleri Sonucunda 55 Araç Trafikten Men Edildi - Son Dakika
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Manisa'da Motosiklet Denetimleri Sonucunda 55 Araç Trafikten Men Edildi

Manisa\'da Motosiklet Denetimleri Sonucunda 55 Araç Trafikten Men Edildi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde 3 günde 55 motosiklet trafikten men edildi ve 515 araca 1 milyon 389 bin 397 TL idari para cezası uygulandı.

26.08.2024 15:17
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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından motosikletlilere yönelik yapılan denetimler sonucunda 3 günde 55 motosikletin trafik men edildiği kusurlu görülen 515 araca ise 1 milyon 389 bin 397 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından, 21-23 Ağustos tarihleri arasında 22 ekip ve 41 personel ile gerçekleştirilen motosiklet ve motorlu bisikletlilere yönelik gerçekleştirilen özel denetim sonucunda 1.762 araç ve sürücüsünün kontrol edildiği, kusurlu görülen 515 araç ve sürücüsüne toplam 1 milyon 389 bin 397 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi. Yapılan açıklamada ayrıca 55 aracın trafikten men edildiği belirtildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da Motosiklet Denetimleri Sonucunda 55 Araç Trafikten Men Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da Motosiklet Denetimleri Sonucunda 55 Araç Trafikten Men Edildi - Son Dakika
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