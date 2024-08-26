Manisa\'da Motosiklet Denetimleri Sonucunda 55 Araç Trafikten Men Edildi

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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından motosikletlilere yönelik yapılan denetimler sonucunda 3 günde 55 motosikletin trafik men edildiği kusurlu görülen 515 araca ise 1 milyon 389 bin 397 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından, 21-23 Ağustos tarihleri arasında 22 ekip ve 41 personel ile gerçekleştirilen motosiklet ve motorlu bisikletlilere yönelik gerçekleştirilen özel denetim sonucunda 1.762 araç ve sürücüsünün kontrol edildiği, kusurlu görülen 515 araç ve sürücüsüne toplam 1 milyon 389 bin 397 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi. Yapılan açıklamada ayrıca 55 aracın trafikten men edildiği belirtildi. - MANİSA