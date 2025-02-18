Manisa\'da Müstakil Ev Yangını: Ev Kül Oldu

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Manisa'nın Salihli ilçesi Kordon Mahallesi'nde çıkan yangında tek katlı müstakil ev tamamen yanarak küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Kordon Mahallesi'nde bulunan Zeki Tekle'ye ait tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Durumu fark eden vatandaşlar hemen itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri yangını söndürdü.

Yangında can kaybı olmazken, tek katlı ev tamamen yandı.

Yangınla ilgili çalışma başlatıldı. - MANİSA