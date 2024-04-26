Manisa\'da Okul Servis Araçlarına Denetim

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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde okul servis araçlarına yönelik denetimler sıkı bir şekilde devam ediyor.

2023-2024 Eğitim Öğretim yılının 2. dönemi genel taşımalı araç denetimi Sarıgöl Mustafa Metin İmam Hatip Ortaokulu önünde, taşımalı eğitimden sorumlu Şube Müdürü Muhittin Şen başkanlığında oluşturulan komisyon tarafından, Girne Caddesi üzerinde İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, zabıta trafik ekipleri, jandarma, belediye ve uygun görülen diğer kurum temsilcilerinden oluşturulan komisyon tarafından denetlendi.

Eksiklikleri olan servis araçlarının eksikliklerini bir an önce gidermesi konusunda sürücüler ikaz edildi. - MANİSA