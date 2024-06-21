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Manisa'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başladı

MANİSA - Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Dibekdağı mevkiinde başlayan orman yangınına Orman İşletme Müdürlüğü ile Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince havadan ve karadan müdahale başladı.

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Yağbasan Mahallesi'ndeki Dibekdağı mevkiinde orman yangını çıktı. Yangına Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri tarafından havadan ve karadan müdahale edilmeye başlandı. 4 uçak, 3 helikopter, 10 arazöz, 2 su ikmal ve 2 dozerin görev yaptığı yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.