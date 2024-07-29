Manisa\'da orman yangını kontrol altına alındı

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Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Alifakı Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın, orman ve itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Kırkağaç ilçesine bağlı Alifakı Mahallesi'deki ormanlık alanda çıkan yangın üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 7 helikopter, 26 arazöz, 12 su ikmal aracı, 3 dozer ve 4 yer ekibi ile Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri bölgeye sevk edilmişti. Yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından yangın tamamen kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MANİSA