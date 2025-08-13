Manisa\'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı, Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Manisa'nın Soma ilçesi Turgutalp Mahallesi'nde 11 Ağustos'ta çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle dün kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Turgutalp Mahallesi'ndeki yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına müdahalede çok sayıda hava aracının yanı sıra İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 20 arazöz, 7 su tankeri ile 2 adet 28 tonluk su tankeri, 10 teknik personel, 6 dozer, 2 ekskavatör ile Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 12 itfaiye aracı görev aldı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından ekipler, yeniden alevlenme riskine karşı soğutma çalışmalarına başladı. Bölgede tedbirler artırılırken, yangının çıkış sebebine ilişkin incelemelerin sürdüğü öğrenildi. Soma Belediye Başkanı Sercan Okur yaptığı açıklamada, yangınla mücadelede görev alan tüm personele ve destek veren kurumlara teşekkür ederek, "Fedakarca çalışan tüm personelimize ve destek veren kurumlarımıza teşekkür ediyor, hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Unutmayalım; tek bir kıvılcım, binlerce ağacı yok edebilir. Doğamızı korumak hepimizin sorumluluğu" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, vatandaşlara ormanlık alanlarda daha dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu. - MANİSA