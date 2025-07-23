Manisa\'da Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Yunusemre ilçesindeki orman yangınının yerleşim birimleri ve organize sanayi bölgesine yakın olduğunu belirterek, havadan ve karadan tüm tedbirleri aldıklarını söyledi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Yukarı Kayapınar Mahallesi'nde saat 16.24'te çıkan ve geniş bir alana yayılan orman yangını devam ediyor. Yangın bölgesinde çalışmaları yakından takip eden Manisa Valisi Vahdettin Özkan, "Öncelikle geçmiş olsun. Yunusemre ilçemize bağlı Kayapınar Mahallemizde bugün 16.24 sıralarında yangın ihbarı alındı. İhbarın hemen ardından Valilik Kriz Merkezimiz tüm yerel unsurları harekete geçirdi. Tarım ve Orman Bakanlığımızın koordinasyonunda hava desteği başladı ve karadan da yangın söndürme faaliyeti hızla devam ediyor. Şu anda 42 civarında ekibimiz yangına karadan ve 6 hava unsuru da havadan müdahale ediyor. Yangının enerjisini azaltmak adına valilik, belediye, orman ekiplerimiz koordineli şekilde çalışıyor. Temennimiz rüzgarın hızının az olması. Bugün yüksek derecedeki sıcaklık, yüksek derecede de bir riski doğuruyor. Bu riski bertaraf etmek adına bizler de Manisa Valiliği olarak yakın bir zamanda orman yangınlarıyla ilgili riski azaltma eylem planını oluşturduk. Son 4-5 gün içinde 15-16 tane yangın ihbarı alındı. Bunlara bu riski azaltma eylem planı çerçevesinde oluşan eğitim, duyarlılıkla hızlı bir şekilde daha ot yangınıyken tabiri caizse müdahale edilip sonlandırılmış oldu. Bu bizim için çok büyük bir avantaj. Tarım ve Orman Bakanlığımız, uydu sistemleriyle kriz merkezinde Anadolu'nun dört bir yanını, bütün ormanlarını, bütün yeşil vatanı takip ediyor. Herhangi bir yangın çıktığı zaman da anında bütün imkan, kabiliyetleri seferber ediyor. İnşallah yakın bir zamanda bu yangını da kontrol altına alacağız. Tabii bu yangının bir riski de yerleşim birimlerine ve organize sanayi bölgesine yakın olması. Burada elektrik trafo merkezleri var. Bu daha da büyük bir riski arttırıyor ve tedirginlik oluşturuyor. Bu yönden de tedbirlerimiz karadan ve havadan daha yüksek derecede devam ediyor. Biz de takip ediyoruz. Temennimiz kazasız bir şekilde bu yangının en az zararla atlatılması. Her orman yangında mutlaka zarar vardır. Mutlaka canlar gidiyordur. Bir sürü bitkiler, hayvanlar maalesef bu yangına maruz kalabiliyor. İnşallah buradaki trafo merkezine ve yerleşim birimlerine sirayet etmeden kontrol altına alacağız" dedi. - MANİSA