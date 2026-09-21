Manisa\'da ortak denetimde kaldırım işgalleri kaldırıldı, 4 bin TL ceza hatırlatıldı

Manisa'da Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerindeki ana arterlerde ortak denetim gerçekleştirdi. Yaya geçişini engelleyen masa, sandalye ve benzeri işgaliye unsurları kaldırılırken, kaldırımları park alanı olarak kullanan motosikletlere de müdahale edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri ile Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yaya güvenliğini ve kent düzenini sağlamak amacıyla ortak denetim yaptı. Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerindeki ana arterlerde gerçekleştirilen denetimlerde, kaldırımları işgal eden unsurlar ile yaya geçişini engelleyen motosikletler kontrol edildi.

Kaldırımlar yayalara açıldı

Zabıta Dairesi Başkanı Bilgihan Hasturan'ın da katıldığı denetimlerde, iş yerleri tarafından kaldırımlara konulan masa, sandalye ve benzeri malzemeler kaldırıldı. Yaya geçişini engelleyecek şekilde park edilen motosikletlere yönelik de işlem yapıldı.

Ekipler, kaldırımlarda ve ana arterlerde çevre kirliliğine neden olan atıl malzemeleri de kaldırarak alanları temizledi. Denetimler sırasında esnaf ve vatandaşların talepleri dinlenirken, kaldırımların yayaların kullanımına açık tutulması konusunda bilgilendirme yapıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz haftalarda başlatılan uygulama kapsamında, sokakları ve ortak yaşam alanlarını kirletenlere Kabahatler Kanunu kapsamında 4 bin TL idari para cezası uygulanacağı da hatırlatıldı.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ile Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, özellikle yaya güvenliği ve kent düzenine yönelik ortak denetimlerini sürdüreceği bildirildi.