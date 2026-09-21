Manisa'da ortak denetimde kaldırım işgalleri kaldırıldı, 4 bin TL ceza hatırlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manisa'da ortak denetimde kaldırım işgalleri kaldırıldı, 4 bin TL ceza hatırlatıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa\'da ortak denetimde kaldırım işgalleri kaldırıldı, 4 bin TL ceza hatırlatıldı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'da Zabıta ve İl Emniyet ekipleri, Yunusemre ile Şehzadeler'deki ana arterlerde ortak denetim yaptı. Denetimde kaldırımları işgal eden masa, sandalye ve motosikletler kaldırılırken, sokakları kirletenlere 4 bin TL ceza uygulanacağı hatırlatıldı.

Manisa'da Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerindeki ana arterlerde ortak denetim gerçekleştirdi. Yaya geçişini engelleyen masa, sandalye ve benzeri işgaliye unsurları kaldırılırken, kaldırımları park alanı olarak kullanan motosikletlere de müdahale edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri ile Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yaya güvenliğini ve kent düzenini sağlamak amacıyla ortak denetim yaptı. Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerindeki ana arterlerde gerçekleştirilen denetimlerde, kaldırımları işgal eden unsurlar ile yaya geçişini engelleyen motosikletler kontrol edildi.

Kaldırımlar yayalara açıldı

Zabıta Dairesi Başkanı Bilgihan Hasturan'ın da katıldığı denetimlerde, iş yerleri tarafından kaldırımlara konulan masa, sandalye ve benzeri malzemeler kaldırıldı. Yaya geçişini engelleyecek şekilde park edilen motosikletlere yönelik de işlem yapıldı.

Ekipler, kaldırımlarda ve ana arterlerde çevre kirliliğine neden olan atıl malzemeleri de kaldırarak alanları temizledi. Denetimler sırasında esnaf ve vatandaşların talepleri dinlenirken, kaldırımların yayaların kullanımına açık tutulması konusunda bilgilendirme yapıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz haftalarda başlatılan uygulama kapsamında, sokakları ve ortak yaşam alanlarını kirletenlere Kabahatler Kanunu kapsamında 4 bin TL idari para cezası uygulanacağı da hatırlatıldı.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ile Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, özellikle yaya güvenliği ve kent düzenine yönelik ortak denetimlerini sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: İHA
ŞehzadelerYunusemreGüvenlik3. SayfaGüncelZabıtaManisaÇevreYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, “Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz“ dedi Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, "Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" dedi
Savaşın ortasında tarihi ziyaret Pezeşkiyan New York’a gidiyor, ABD’den ilginç yasak Savaşın ortasında tarihi ziyaret! Pezeşkiyan New York'a gidiyor, ABD'den ilginç yasak
Başkentte 7 günlük narkotik mesaisi Kilolarca uyuşturucu madde, onlarca gözaltı ve tutuklama Başkentte 7 günlük narkotik mesaisi! Kilolarca uyuşturucu madde, onlarca gözaltı ve tutuklama
Dünya basını, Muhammed Salah’ın şovunu konuşuyor: Galatasaray’ı yerle bir etti Dünya basını, Muhammed Salah'ın şovunu konuşuyor: Galatasaray'ı yerle bir etti
Rize Pazar’da tedbir amaçlı 40 civarı ev boşaltıldı Çatısı çöken evdeki aile camdan çıkıp kurtuldu Rize Pazar'da tedbir amaçlı 40 civarı ev boşaltıldı! Çatısı çöken evdeki aile camdan çıkıp kurtuldu
Galatasaray, Süper Lig’de son 60 yılın en kötü savunma başlangıcını yaptı Galatasaray, Süper Lig'de son 60 yılın en kötü savunma başlangıcını yaptı
12:42
“Alo Kaza“ soruşturmasında çarpıcı para trafiği: 175 bin başvurudan 5 milyar TL vekalet ücreti
"Alo Kaza" soruşturmasında çarpıcı para trafiği: 175 bin başvurudan 5 milyar TL vekalet ücreti
12:00
İstanbul’da bir belediye daha AK Parti’ye geçebilir
İstanbul'da bir belediye daha AK Parti'ye geçebilir
11:33
Kaza verisi ticaretinde 6 avukatlık ofisine baskın Vekaletname tuzağıyla 15,6 milyarlık vurgun
Kaza verisi ticaretinde 6 avukatlık ofisine baskın! Vekaletname tuzağıyla 15,6 milyarlık vurgun
11:31
THY’de yeni dönem Onlarca yıllık yasak resmen kalktı
THY'de yeni dönem! Onlarca yıllık yasak resmen kalktı
11:27
Tartışma yaratan plakalar Görenler “Gerekeni yapın“ diyerek emniyeti etiketliyor
Tartışma yaratan plakalar! Görenler "Gerekeni yapın" diyerek emniyeti etiketliyor
10:56
Derbide Arda Güler’i çıldırtan an Vinicius Junior resmen düşman gibi davranıyor
Derbide Arda Güler'i çıldırtan an! Vinicius Junior resmen düşman gibi davranıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2026 12:50:35. #.0.3#
SON DAKİKA: Manisa'da ortak denetimde kaldırım işgalleri kaldırıldı, 4 bin TL ceza hatırlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement