Manisa'da otomobil ile traktör çarpıştı: Traktör ikiye bölündü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Manisa'da otomobil ile traktör çarpıştı: Traktör ikiye bölündü, 2 kişi yaralandı

Manisa\'da otomobil ile traktör çarpıştı: Traktör ikiye bölündü, 2 kişi yaralandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile traktör çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör ikiye bölünürken, traktörün sürücüsü yola savruldu. Kazada, otomobil sürücüsü ve traktör sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

23.04.2024 12:45
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında traktör ikiye bölünürken 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Akkeçili Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K. (24) idaresindeki 66 LL 263 plakalı otomobil, A.Ç. (22) idaresindeki traktörle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör ikiye bölünürken sürücü A.Ç. yola savruldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan sürücüler E.K. ve A.Ç. Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da otomobil ile traktör çarpıştı: Traktör ikiye bölündü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da otomobil ile traktör çarpıştı: Traktör ikiye bölündü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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