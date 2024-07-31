Manisa'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 3 Yaralı

3.Sayfa

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 4 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza Turgutlu ilçesi Irlamaz Mahallesi Aşağıbozkır Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 28 AD 475 plakalı otomobilin sürücüsü Shahriyar H. bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun kenarındaki yaklaşık 4 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Shahriyar H., Sultan B. ve Burcu B. yaralandı. Turgutlu Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - MANİSA