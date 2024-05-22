Manisa\'da PKK/KCK PYD/YPG Propagandası Yapan 9 Kişiden 3\'ü Tutuklandı

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde PKK/KCK PYD/ YPG silahlı terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilerek yakalanan 9 kişiden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturmalar kapsamında Turgutlu Terörle Mücadele Büro Amirliğince ilçe genelinde terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre ve engellenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde; PKK/KCK PYD/YPG silahlı terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen A.K.(38), Ş.E.(35), R.Ö. (20), N.A.(19), B.G.(20), A.C.A (21),B.Z.A.(18), H.S.(32), I.S.(23), isimli şahıslar yakalandı. Adli makamlara sevk edilen A.K.(38), H.S.(32), I.S.(23) tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, Ş.E.(35), R.Ö. (20), N.A.(19), B.G.(20), A.C.A (21), B.Z.A.(18) adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. - MANİSA