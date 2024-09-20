Manisa\'da Ruhsatsız Silahlar Ele Geçirildi

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Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Sarıgöl ve Kırkağaç ilçelerinde şüphe üzerine yapılan araç ve şahıs aramalarında 3 adet ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kırkağaç ve Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından yapılan asayiş uygulamalarında, şüphe üzerine yapılan araç ve şahıs aramalarında toplam 3 adet ruhsatsız tabanca ile bu silahlara ait mermiler ele geçirildi. Jandarmadan yapılan açıklamada adli makamların talimatları doğrultusunda şahıslarla ilgili soruşturma işlemlerine başlandığı bildirildi. - MANİSA