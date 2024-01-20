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Manisa'da Sahte Otomobil Sitesi Dolandırıcıları Yakalandı - Son Dakika
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Manisa'da Sahte Otomobil Sitesi Dolandırıcıları Yakalandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kurdukları sahte otomobil satış sitesi üzerinden vatandaşları dolandıran 5 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerden 3'ü İstanbul'da, 2'si ise cezaevinde bulunuyordu. Tutuklanan 5 şüpheli, kaparo dolandırıcılığı suçundan yargılanacak.

Manisa\'da Sahte Otomobil Sitesi Dolandırıcıları Yakalandı
20.01.2024 - 09:42,  Güncelleme: 09:45
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Kurdukları sahte bir otomobil internet sitesi üzerinden vatandaşlardan kaparo alarak dolandırdıkları tespit edilen 5 şüpheli Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. 3'ü İstanbul'da yakalanan 2'sinin de cezaevinde olduğu tespit edilen şahıslar tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma dosyası kapsamında; kurdukları phising (sahte) bir otomobil satış sitesi üzerinden araç almak isteyen şahısları yönlendirerek kaparo dolandırıcılığı yaptığı tespit edilen şahıslar üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda; 2 adet paravan şirket ve H.Y. (1999), A.H.B. (2000), H.B. (1999), M.A. (1977), M.A.Ş. (2001) isimli 5 şüpheli şahıs tespit edildi. Şüphelilerden 2 şahsın ceza evinde olduğu anlaşılırken, diğer 3 şüpheli şahıs 17 Ocak tarihinde İstanbul ilinde yakalanarak Manisa'ya getirildi.

Emniyetteki sorgularının ardından 19 Ocak'ta sevk edildikleri adli makamlarca 3 şüpheli şahıs ile cezaevinde bulunan ve ifadeleri SEGBİS ile alınan 2 şüpheli şahıs olmak üzere toplam 5 şüpheli şahıs tutuklandı. - MANİSA

Kaynak: İHA
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