Manisa\'da Seçim Güvenliği Toplantısı Yapıldı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılan toplantıya Vali Enver Ünlü'nün yanı sıra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Vali Yardımcıları Mustafa Yıldız ve Aydın Memük, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, kaymakamlar ve ilgililer katıldı.

Toplantıda; seçimlerle ilgili mevzuat ve genel esaslar, seçim öncesi sırası ve sonrasında alınacak güvenlik tedbirleri, miting alanları ve güzergahlar, 298 sayılı yasaya göre bu konuların iş ve işlemlerinin takip ve denetlemekle görevli kurumlar, seçim propagandalarında uyulması gereken yasal sorumluluklar ve seçim günü yasakları ile ilgili konular görüşüldü.

Vali Enver Ünlü, seçimlerin Manisa'da huzur ve güven içerisinde yapılması için her türlü güvenlik tedbirinin alındığını ve çalışmaların hassasiyetle yürütüleceğini ifade ederek tüm kurumların iş birliği içinde çalışması gerektiğini belirtti.

Toplantı, ilgili kurumların yetki alanları içerisinde seçim öncesi ve sonrasında alacakları tedbir ve çalışmalarının paylaşılması, karşılıklı istişarelerin yapılması ile sona erdi. - MANİSA