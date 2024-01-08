 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Manisa'da Seçim Güvenliği Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa'da Seçim Güvenliği Toplantısı Yapıldı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Enver Ünlü, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul ve diğer ilgililer katıldı. Toplantıda, seçimlerle ilgili mevzuat ve genel esaslar, güvenlik tedbirleri, miting alanları ve güzergahlar gibi konular ele alındı. Vali Ünlü, seçimlerin huzur ve güven içinde yapılması için gerekli tedbirlerin alındığını vurguladı.

Manisa\'da Seçim Güvenliği Toplantısı Yapıldı
08.01.2024 - 22:11,
Abone Ol

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılan toplantıya Vali Enver Ünlü'nün yanı sıra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Vali Yardımcıları Mustafa Yıldız ve Aydın Memük, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, kaymakamlar ve ilgililer katıldı.

Toplantıda; seçimlerle ilgili mevzuat ve genel esaslar, seçim öncesi sırası ve sonrasında alınacak güvenlik tedbirleri, miting alanları ve güzergahlar, 298 sayılı yasaya göre bu konuların iş ve işlemlerinin takip ve denetlemekle görevli kurumlar, seçim propagandalarında uyulması gereken yasal sorumluluklar ve seçim günü yasakları ile ilgili konular görüşüldü.

Vali Enver Ünlü, seçimlerin Manisa'da huzur ve güven içerisinde yapılması için her türlü güvenlik tedbirinin alındığını ve çalışmaların hassasiyetle yürütüleceğini ifade ederek tüm kurumların iş birliği içinde çalışması gerektiğini belirtti.

Toplantı, ilgili kurumların yetki alanları içerisinde seçim öncesi ve sonrasında alacakları tedbir ve çalışmalarının paylaşılması, karşılıklı istişarelerin yapılması ile sona erdi. - MANİSA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Emniyet Müdürlüğü, Tuğgeneral, Jandarma, Manisa, Güvenlik, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da Seçim Güvenliği Toplantısı Yapıldı - Son Dakika


22:40
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Fatih Camii imamına yapılan saldırı hakkında açıklama: Saldırıyı lanetliyoruz AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Fatih Camii imamına yapılan saldırı hakkında açıklama: Saldırıyı lanetliyoruz
22:09
Fatih Camii'nde imamı ve cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan gözaltına alındı Fatih Camii'nde imamı ve cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan gözaltına alındı
21:29
İsrail askerleri, beyaz bez taşıyan Gazzeli kadını çocuğunun yanında katletti İsrail askerleri, beyaz bez taşıyan Gazzeli kadını çocuğunun yanında katletti
20:27
Camide slogan atarak huzursuzluk çıkaran şahıs imamı bıçakladı Camide slogan atarak huzursuzluk çıkaran şahıs imamı bıçakladı
20:10
Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti
20:06
İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un İstanbul adaylığı hakkında ilk sözler İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un İstanbul adaylığı hakkında ilk sözler
19:31
Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti
18:01
Bakan Koca'dan 'yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı' iddiasına yanıt Bakan Koca'dan "yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı" iddiasına yanıt

Son Dakika
22:40 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Fatih Camii imamına yapılan saldırı hakkında açıklama: Saldırıyı lanetliyoruz
22:09 Fatih Camii'nde imamı ve cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan gözaltına alındı
21:29 İsrail askerleri, beyaz bez taşıyan Gazzeli kadını çocuğunun yanında katletti
20:27 Camide slogan atarak huzursuzluk çıkaran şahıs imamı bıçakladı
20:10 Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti
20:06 İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un İstanbul adaylığı hakkında ilk sözler
19:31 Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti
18:01 Bakan Koca'dan "yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı" iddiasına yanıt
17:47 Netanyahu: Hizbullah ile savaşa hazırız
17:40 Hull City, Liverpool'un yıldızını transfer etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 23:45:31. #1.11#
SON DAKİKA: Manisa'da Seçim Güvenliği Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement