Manisa\'da selin yaraları sarılıyor

Manisa genelinde etkili olan yoğun yağışların ardından sel felaketinin izlerini silmek için harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi, 12 hane ve 1 işyerine toplam 705 bin liralık nakdi destek sağladı. Salihli'de sel sularına kapılan arı kovanları için de üreticiye 40 adet kovan desteği verildi.

Son günlerde Manisa genelinde etkisini artıran yoğun yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Yağışların başladığı ilk andan itibaren sahaya inen Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, gece gündüz demeden önlem ve müdahale çalışmalarını sürdürdü. Olabilecek risklerin önüne geçmek ve afetin etkisini en aza indirmek amacıyla dere yatakları, mazgallar ve kritik noktalarda temizlik ve tahliye çalışmaları gerçekleştirildi.

Büyükşehir harekete geçti

Yaşanan sel felaketinin ardından mağduriyetleri gidermek için hızla harekete geçen belediye ekipleri, zarar gören vatandaşlara destek sağladı. Salihli ilçesinde sel sularına kapılarak arıları telef olan bir üreticiye 40 adet arı kovanı desteği verildi. Ayrıca yapılan hasar tespit çalışmalarının ardından 12 hane ve 1 işyerine toplam 705 bin liralık nakdi yardım ulaştırıldı.

Soma'da Bakırçay'ın taşması sonucu meydana gelen sel afeti nedeniyle zarar gören vatandaşlar için de çalışma başlatıldığı bildirildi. Ekipler tarafından hasar tespit çalışmalarının tamamlandığı, desteklerin en kısa sürede hak sahiplerine ulaştırılacağı kaydedildi.

"Destekler en kısa sürede ulaştırılacak"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, yaşanan yağışların normal seviyelerin üzerinde olduğunu belirterek, "Beklenmeyen bir yoğunlukta gelen yağışları Manisa'nın altyapısı maalesef kaldıramadı. Bu nedenle bazı noktalarda olumsuzluklar yaşandı ve vatandaşlarımız mağdur oldu. Tüm ekiplerimizle sahadaydık. Dere ve sulama kanallarının suyu taşıyamaması nedeniyle bazı sorunlar meydana geldi. Yaptığımız hasar tespit çalışmaları sonrasında 12 hane ve 1 işyerine toplam 705 bin liralık nakdi destek sağladık. Soma'da yaşanan sel sonrası da çalışmalarımızı tamamladık, en kısa sürede destekleri ulaştıracağız. Manisa'mıza geçmiş olsun. Allah afetinden korusun" dedi. - MANİSA