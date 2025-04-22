Manisa\'da Servis Kazası: 9 Öğrenci Yaralandı

Manisa'da facianın eşiğinden dönüldü: 9 öğrenci yaralandı

Aynı okulun öğrencilerini taşıyan servis araçları çarpıştı: 9 yaralı

MANİSA - Manisa'da seyir halindeki iki öğrenci servisinin çarpıştığı kazada facianın eşiğinden dönüldü. Aynı okulun öğrencilerini taşıyan iki servis aracının çarpışması sonucu 9 öğrenci yaralandı.

Kaza, Manisa- Turgutlu yolu Karoğlanlı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgutlu'daki Halil Kale Fen Lisesini inceleme gezisinden dönen Yunusemre Atatürk Ortaokulu öğrencilerini taşıyan Tarık B. yönetimindeki 45 J 0684 plakalı öğrenci servisi, yine aynı okulun öğrencilerini taşıyan Ruhi Ç. yönetimindeki 45 J 0209 plakalı servise arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle öndeki 45 J 0684 plakalı servis minibüsünde bulunan 16 öğrenciden 9'u hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve çok sayıda ambulans sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 9 öğrenci tedavileri yapılmak üzere Manisa'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumların iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.