Fırtına Selendi\'de yıkıma neden oldu

Manisa'nın Selendi ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle iki caminin minaresi yıkılırken, çok sayıda evin de çatısı uçtu.

Manisa'nın Selendi ilçesinde gün boyu etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak yağış, iki mahallede cami minarelerinin yıkılmasına, birçok evin çatısının uçmasına neden oldu. İlçe genelinde maddi hasar meydana gelirken, olaylarda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Selendi'de dün öğle saatlerinde başlayıp akşam saatlerine kadar devam eden sağanak yağmurla birlikte etkili olan fırtına, özellikle kırsal mahallelerde büyük zarara yol açtı. Fırtına nedeniyle Kırsal Çıkrıkcı Mahallesi'nde bulunan caminin minaresi tamamen yıkılırken, Kabaklar Camii'nin minaresinin sivri (külah) olan uç kısmı fırtınaya dayanamayarak devrildi. Her iki olayda da herhangi bir can kaybı yaşanmazken, camilerde maddi hasar oluştu.

Fırtınanın etkisiyle Omurlar Mahallesi Hacıyeri Sokak'ta ve Yeşil Mahalle'de birer evin çatısı uçtu. Uçan çatı parçalarının yaklaşık 100 metre ileriye savrulduğu öğrenilirken, olaylarda ölen ya da yaralanan olmadı.

İhbar üzerine olay yerlerine jandarma ekipleri ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Selendi İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler, zarar gören alanlarda güvenlik tedbirleri alarak olay yerlerini güvenlik şeridiyle çevirdi. İlçenin birçok noktasında baca ve çatılara zarar veren fırtınanın, vatandaşları olumsuz etkilediği gözlendi. Fırtına nedeniyle ilçe genelinde bazı bölgelerde gece saatlerinde elektrik kesintileri de yaşandı.

Selendi Belediye Başkanı Murat Daban, fırtınadan zarar gören mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Daban, "Rabbim her türlü afetten bizleri korusun. Çok şükür can kaybımız yok. El birliği içerisinde vatandaşlarımıza yardımcı olacağız" dedi. - MANİSA