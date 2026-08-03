Manisa'da Silahlı Saldırı: 2 Ölü, Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Manisa'da Silahlı Saldırı: 2 Ölü, Şüpheli Yakalandı

Manisa\'da Silahlı Saldırı: 2 Ölü, Şüpheli Yakalandı
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde motosikletli baba ve oğlu silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde motosikletle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan Çetin Kıtıllı ile oğlu Ayaz Kıtıllı'nın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, olayın şüphelisi İzmir'de yakalandı.

Olay, Şehzadeler ilçesine bağlı Ahmet Bedevi Mahallesi 309 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çetin Kıtıllı (43) ile oğlu Ayaz Kıtıllı (16) motosikletleriyle seyir halindeyken, kimliği Yıldırım Z. (43) olduğu belirlenen motosikletli şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı. Tabancayla açılan ateş sonucu ağır yaralanan baba ve oğlu, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çetin Kıtıllı ile oğlu Ayaz Kıtıllı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayet zanlısı Yıldırım Z.'nin izini İzmir'de tespit etti. Düzenlenen operasyonla yakalanan zanlı, işlemleri kapsamında Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Zanlı, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Şehzadeler, 3. Sayfa, Manisa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da Silahlı Saldırı: 2 Ölü, Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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