Manisa\'da Tır Kazası: İki Yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde kontrol çıkarak karşı şeride geçen tırın başka bir tırla çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.45 sıralarında Kula ilçesi yakınlarındaki Peribacaları Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emin Ö. (38) yönetimindeki 35 CBY 504 plakalı tır, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Savrulan tır, karşı yönden gelen Hasan Hüseyin A. (62) idaresindeki 66 PF 568 plakalı tırla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 66 PF 568 plakalı tırın kupası araçtan ayrılırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan tır sürücüsü Hasan Hüseyin A. ile diğer tırın sürücüsü Emin Ö., olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan öğrenilen Hasan Hüseyin A.'nın, Salihli'ye sevk edileceği bildirildi.

Kaza nedeniyle İzmir-Ankara D300 Karayolu'nun her iki istikametinde trafik akışı bir süre durduruldu. Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, ekiplerin çalışmasının ardından trafik kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA