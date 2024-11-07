Manisa'da Trafik Denetiminde 376 Araca Ceza - Son Dakika
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Manisa'da Trafik Denetiminde 376 Araca Ceza

Manisa\'da Trafik Denetiminde 376 Araca Ceza

Manisa'da yapılan trafik denetiminde 376 araca 409 bin TL ceza kesildi, 7 araç trafikten men edildi.

07.11.2024 23:54
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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik ekipleri tarafından KGYS destekli yapılan denetimlerde kusurlu görülen 376 araç ve sürücüsüne 409 bin 865 TL idari para cezası uygulanırken 7 aracın da trafikten men edildiği bildirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, ilçe trafik birimleri görevlileri tarafından 7 Kasım günü 19 ekip 40 personel ile gerçekleştirilen KGYS (Kent Güvenlik Yönetim Sistemi) üzerinden motosiklet - emniyet kemeri cep telefonu ve diğer trafik kural ihlallerine yönelik yapılan özel denetim sonucunda; 687 araç ve sürücüsü kontrol edilirken kusurlu görülen 376 araç ve sürücüsüne toplam 409 bin 865 TL idari para cezası uygulandığı ve 7 aracın da trafikten men edildiği açıklandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da Trafik Denetiminde 376 Araca Ceza - Son Dakika

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