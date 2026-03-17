Manisa'da Trafik Kazası: 1 Ölü
Manisa'da Trafik Kazası: 1 Ölü

Manisa\'da Trafik Kazası: 1 Ölü
17.03.2026 16:53
Yunusemre'de otomobilin kamyonete çarpması sonucu Zeki Kaya hayatını kaybetti, sürücü gözaltında.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçerek bir kamyonete çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Manisa'nın Yunusemre ilçesi Manisa Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuzey Çevre Yolu'ndan Organize Sanayi bağlantı yoluna dönüş yapan Nazan B. (44) yönetimindeki 45 PB 301 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı. İddiaya göre fren yerine gaza basan sürücünün kullandığı otomobil çarpmanın etkisiyle havalanarak Zeki Kaya (52) idaresindeki 07 F 8779 plakalı açık kasa kamyonete sol yanından çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyonet sürücüsü Zeki Kaya araç içerisinde sıkışırken ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Kaya, ağır yaralı olarak ambulansa alındı.

Ambulansta bir süre kalbi duran Kaya'ya sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılan Kaya, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü Nazan B. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da Trafik Kazası: 1 Ölü - Son Dakika

Arkadaşlarıyla sohbet ederken 4 metre yükseklikten düştü Arkadaşlarıyla sohbet ederken 4 metre yükseklikten düştü
Trump’ın özel kalem müdürüne kanser teşhisi konuldu Trump'ın özel kalem müdürüne kanser teşhisi konuldu
Kuveyt’te “dost ateşiyle“ düşürülen ABD savaş uçağının görüntüleri ortaya çıktı Kuveyt'te "dost ateşiyle" düşürülen ABD savaş uçağının görüntüleri ortaya çıktı
Hizbullah’tan İsrail’in kara harekatına yanıt Roketler ateşlendi Hizbullah'tan İsrail'in kara harekatına yanıt! Roketler ateşlendi
Bahçeli’den Özgür Özel’e sürpriz telefon Bahçeli'den Özgür Özel'e sürpriz telefon
Trump Almanya’dan beklediği desteği bulamadı: NATO bir savunma örgütüdür Trump Almanya'dan beklediği desteği bulamadı: NATO bir savunma örgütüdür

17:06
Fenerbahçe’den Dzeko’ya büyük ayıp
Fenerbahçe'den Dzeko'ya büyük ayıp
16:42
İsveç, Rus tankerine böyle çıktı
İsveç, Rus tankerine böyle çıktı
16:34
Netanyahu: Laricani’yi öldürdük, İran’da ayaklanma istiyoruz
Netanyahu: Laricani'yi öldürdük, İran'da ayaklanma istiyoruz
16:18
Akın Gürlek’ten Özgür Özel’in mal varlığı iddialarına yanıt: Hepsi hayal ürünü
Akın Gürlek'ten Özgür Özel'in mal varlığı iddialarına yanıt: Hepsi hayal ürünü
15:45
İran’ın son kozu İşte kıyamet silahı
İran'ın son kozu! İşte kıyamet silahı
15:36
Savaş gittikçe şiddetleniyor: İran, süper ağır sistemleri devreye aldı
Savaş gittikçe şiddetleniyor: İran, süper ağır sistemleri devreye aldı
SON DAKİKA: Manisa'da Trafik Kazası: 1 Ölü - Son Dakika
