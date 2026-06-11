Manisa\'da Traktör Kazası: Çiftçi Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde tarlasını sürdüğü sırada devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybeden 52 yaşındaki çiftçinin kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Ahmetli ilçesi Hacıköseli Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlasını sürdüğü sırada eğimli arazi nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden 52 yaşındaki Bayram Doğru'nun kullandığı traktör devrildi. Traktörün takla atarak devrilmesi sonucu Doğru aracın altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Bayram Doğru'nun olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Feci kazanın hemen ardından güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, eğimli arazide çalışırken bir anda kontrolden çıkan traktörün devrilerek takla atması ve sürücünün aracın altında kalması yer alıyor.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - MANİSA