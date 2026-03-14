Manisa'da U Dönüşü Faciası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı
Manisa'da U Dönüşü Faciası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Manisa\'da U Dönüşü Faciası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı
14.03.2026 15:09
Akhisar'da U dönüşü yapan otomobil motosiklete çarptı. Sürücü yaralı; sağlık durumu iyi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde U dönüşü yapmak isteyen otomobilin motosiklete çarpması sonrası motosiklet ve sürücüsü metrelerce savrularak park halindeki aracın altına girdi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 45 HA 2401 plakalı otomobil U dönüşü yapmak istediği sırada kendi şeridinde ilerleyen Yusuf Talha Alan idaresindeki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet ve sürücü Yusuf Talha Alan metrelerce ilerde park halinde bulunan başka bir aracın altına girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan motosiklet sürücüsü Yusuf Talha Alan, hastaneye kaldırıldı.

Alan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, yaşanan kaza çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde 45 HA 2401 plakalı aracın U dönüşü yapmak isterken motosiklete çarpması ve motosikletin yolda sürüklenerek başka bir aracın altına girmesi yer aldı. Kazayı gören çevredekiler de olay yerine gelerek sürücü Alan'a yardım etmesi dikkat çekti. - MANİSA

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Motosiklet, Otomobil, 3. Sayfa, Güvenlik, Olaylar, Akhisar, Manisa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da U Dönüşü Faciası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı - Son Dakika

Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel, İran sınırında Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel, İran sınırında
Hayatını kaybeden Ortaylı’nın son ayları hep hastanede geçti Hayatını kaybeden Ortaylı'nın son ayları hep hastanede geçti
İşte ameliyata girmeden önceki sözleri İlber Ortaylı hayatı tarif etmiş İşte ameliyata girmeden önceki sözleri! İlber Ortaylı hayatı tarif etmiş
Türkiye’ye tarihi yeniden sevdiren adam: İlber Ortaylı kimdir Türkiye'ye tarihi yeniden sevdiren adam: İlber Ortaylı kimdir?
Bu kez Beşiktaş değil Süper Lig devinden Altay Bayındır’a telefon Bu kez Beşiktaş değil! Süper Lig devinden Altay Bayındır'a telefon
SPK kovalıyor kripto borsaları kaçıyor SPK kovalıyor kripto borsaları kaçıyor

15:11
Can damarından vurulan İran, Körfez ülkesini hedef seçti
Can damarından vurulan İran, Körfez ülkesini hedef seçti
14:41
Tanju Özcan dosyasında yasak aşk iddiası Mesajlar ifşa oldu: Hepinize yeterim
Tanju Özcan dosyasında yasak aşk iddiası! Mesajlar ifşa oldu: Hepinize yeterim
14:26
Şiddet gördüğü eşi tarafından dördüncü kattan atılan kadın yaşam mücadelesi veriyor
Şiddet gördüğü eşi tarafından dördüncü kattan atılan kadın yaşam mücadelesi veriyor
13:11
Trump: İran anlaşma istiyor ama bunu kabul etmem
Trump: İran anlaşma istiyor ama bunu kabul etmem
13:00
7 ülkeden eşzamanlı askeri yığınak
7 ülkeden eşzamanlı askeri yığınak
12:47
Savaşta bir ilk ABD ve İsrail’in ardından bir ülke daha İran’a saldırdı
Savaşta bir ilk! ABD ve İsrail'in ardından bir ülke daha İran'a saldırdı
SON DAKİKA: Manisa'da U Dönüşü Faciası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı - Son Dakika
