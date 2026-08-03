Manisa\'da Uyuşturucu Operasyonları: 55 Tutuklama

Manisa'da son bir ayda uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda binlerce sentetik ecza ile çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyonlarda 55 şüpheli tutuklanırken, 336 kişi hakkında uyuşturucu kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.

Manisa Valiliği koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında son bir ay içerisinde il genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik önemli başarı elde edildi.

Adli makamların koordinasyonunda yürütülen operasyonlarda, çok sayıda uyuşturucu madde ile suçta kullanılan malzeme ele geçirildi. Çalışmalarda 13 bin 483 adet sentetik ecza, 2 bin 74 gram metamfetamin, bin 953 gram esrar, bin 226 adet ecstasy hap, bin 118 gram amfetamin, 403 gram sentetik kannabinoid, 56 gram kokain, 40 gram bonzai hammaddesi, 25 gram skunk, 20 kök Hint keneviri ile 3 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 55'i 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma' suçundan tutuklanırken, 10 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Öte yandan, uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilen 336 şüpheli hakkında ise 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi.