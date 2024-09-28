Manisa\'da Uyuşturucu Operasyonu

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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimde üzerinde sentetik ecza haplarıyla yakalanan motosiklet sürücüsü ve sürücünün hapları temin ettiği şahıs gözaltına alındı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesinde, Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı Motosikletli Hızır ve Huzur Timlerince gerçekleştirilen trafik denetimi esnasında, şüphe üzerine durdurulan motosiklet sürücüsü A.A.'nın yapılan üst aramasında 147 adet uyuşturucu hap, 20 gram kubar esrar, 4 bin 30 TL ve 5 Euro nakit para ele geçirildi. Soruşturmayı derinleştiren Jandarma ekipleri, şüphelinin uyuşturucu maddeleri O.K. isimli kişiden temin ettiği bilgisine ulaşmasının ardındna O.K.'nın ve ikametinde yapılan aramada 280 adet sentetik ecza hapı ele daha ele geçirildi. Yapılan operasyon sonucunda toplam 427 adet sentetik ecza hap, 20 gram kubar esrar, 4 bin 30 TL ve 5 Euro suçtan elde edilen para ele geçirildi. Şüpheli iki şahıs, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmek üzere Savcılık talimatı ile gözaltına alındı. - MANİSA