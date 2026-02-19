Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu

Manisa\'da Uyuşturucu Operasyonu
19.02.2026 20:25
Jandarma, Şehzadeler'de uyuşturucu ticareti yapan bir kişiyi gözaltına alıp 20 bin 345 sentetik hap ele geçirdi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Şehzadeler ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde istihbarat elde edilen bir şahsın ikametinde yapılan aramada 20 bin 345 adet sentetik hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ve Narkotik Şube ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Şehzadeler ilçesinde ikamet eden Ö.K. (20/E) isimli şahsın uyuşturucu madde sattığı bilgisine ulaşıldı.

Ekipler tarafından 19 Şubat tarihinde şüphelinin ikamet adresinde yapılan aramada 20 bin 345 adet sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından 19 Şubat tarihinde Manisa Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Manisa T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

3. Sayfa Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu
