Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Gözaltına Alındı

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Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı timlerince ortaklaşa düzenlenen operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı timleri tarafından ortak düzenlenen operasyonla E.G., A.A., ve C.O. isimli şahısların bulunduğu araçta arama yapıldı. Araçta yapılan aramalarda 115 gram metamfetamin, 67 adet extacy adı verilen hap, 280 adet sentetik ecza hap, 2 adet uyuşturucu madde içme aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA