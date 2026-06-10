Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika
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Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Manisa\'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama
10.06.2026 16:13
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Kula'da yapılan uyuşturucu ve aranan şahıslara yönelik çalışmalarda 4 kişi tutuklandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde uyuşturucu ve aranan kişilere yönelik çalışmalarda 18 şahıs hakkında işlem yapılırken, 4 kişi tutuklandı.

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında gerçekleştirdiği uygulama ve denetimlerde toplam 10 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Yapılan çalışmalarda bonzai maddesi ile yakalanan L.D. çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. H.A., 6 adet uyuşturucu madde ile yakalanırken mahkemece serbest bırakıldı. 0,81 gram esrarla yakalanan M.A. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. 4 gram metamfetamin ile yakalanan A.P. adli işlemlerinin ardından serbest kaldı. 0,33 gram bonzai maddesi ile yakalanan N.A. ve B.T. ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Y.K., 5 adet uyuşturucu hap ile, O.Y. ise 1 adet uyuşturucu hap ile yakalanırken işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. S.D. isimli şahıs da 21 adet uyuşturucu hap ile yakalanırken ifadesinin alınmasının ardından serbest kaldı.

Aranan şahıslara yönelik çalışmalarda 4 kişi cezaevine gönderildi

Öte yandan çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda 8 kişi yakalandı.

T.D., "mala zarar verme" suçundan yakalanarak ifadesinin ardından serbest bırakıldı. R.G., "tehdit" suçundan çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılırken, B.K. ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan ifadesinin alınmasının ardından serbest kaldı.

A.Ö. isimli şahıs, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan hakkında bulunan 5 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle yakalanarak cezaevine gönderildi. S.Y. ve O.G.O., "Uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçlarından haklarında bulunan 2 yıl hapis cezaları nedeniyle tutuklanarak cezaevine teslim edildi. T.R. ise "Görevi yaptırmamak için direnme" suçundan hakkında bulunan 5 ay hapis cezası nedeniyle cezaevine gönderildi.

İlçede okul çevrelerine yönelik güvenlik uygulamaları da aralıksız devam ediyor. Okullarda polis ve bekçi görevlendirmeleri sürerken, okul çevrelerinde 24 saat esasına göre devriye faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Yapılan uygulamalarda ruhsatsız silah, bıçak, uyuşturucu madde ile kesici ve delici aletler ele geçirilirken, okul, cami ve kamu binaları çevresinde alkol kullandığı tespit edilen şahıslar hakkında idari para cezası uygulanarak gerekli adli işlemlerin yapıldığı öğrenildi.

Ekiplerin, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla denetim ve operasyonlarını kararlılıkla sürdürdüğü bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Manisa, Yaşam, Kula, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika

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