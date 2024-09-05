Manisa\'da Uyuşturucu Tacirlerine Yönelik İkinci Operasyon

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Manisa İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarına hız kesmeden devam ederken bu hafta ikinci büyük operasyona imza attı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan araştırmalar neticesinde; İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ile Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince T.K. (36/ E) isimli şahsın evinde yapılan aramada; 915 adet sentetik ecza hapı, 2 adet cep telefonu, 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Şüpheli T.K. hakkında adli tahkikata başlanıldığı bildirildi.

Söz konusu operasyon, Manisa İl Jandarma Komutanlığının bu hafta içinde ele geçirdiği ikinci yüklü miktarda uyuşturucu operasyonu oldu. - MANİSA