Manisa\'da Uyuşturucu Operasyonu: 94 İçimlik Bonzai Ele Geçirildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda A4 kağıda emdirilmiş 6 parça halinde 94 içimlik uç bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarına devam eden Manisa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğüne bağlı Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, sokak çalışmaları kapsamında durumundan şüphelendikleri E. D. U. (27) ve M.K.'yı (26) Sarıpınar Mahallesi'nde durdurdu. Şüphelilerin yapılan kaba üst aramasında altı parça halinde toplam 94 içimlik uç bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E. D. U. 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' yapmak suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderilirken, diğer şüpheli serbest bırakıldı. - MANİSA