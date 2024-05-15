Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi, 1 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi, 1 Kişi Gözaltına Alındı

Manisa\'da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi, 1 Kişi Gözaltına Alındı

Manisa'nın Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve asayiş timleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, yapılan geniş kapsamlı istihbarat çalışmaları sonucunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda ayrıca bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Manisa İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların desteğiyle uyuşturucu madde ticaretine karşı mücadeleye devam edileceğini belirtti.

15.05.2024 09:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve asayiş timlerinin yürüttüğü geniş kapsamlı istihbarat çalışmaları sonucunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve asayiş timleri tarafından Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 21 adet sentetik ecza hapı, 2 adet hassas terazi, 1 adet USB bellek, 15 bin 500 TL, 11 adet fişek, 1 adet şarjör, 4 adet telsiz ve bataryası ele geçirilirken İ.S. adlı şüpheli de gözaltına alındı. Şüpheli hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti", "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" ve "Elektronik Haberleşme Kanununa Muhalefet" suçlarından adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Uyuşturucu madde ticaretine karşı yürütülen mücadeleye kararlılık devam edileceği mesajını veren Manisa İl Jandarma Komutanlığı, yaptığı açıklamada "Vatandaşlarımızdan gelen ihbarlar ve destekler, bu tür operasyonların başarısında büyük rol oynamaktadır. Halkımızın desteğiyle güvenlik güçlerimiz, suç ve suçlularla etkin bir şekilde mücadele etmeyi sürdürecektir" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Operasyon, Jandarma, Akhisar, Manisa, JASAT, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi, 1 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:32 Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler Bakan Şimşek’ten açıklama var Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler? Bakan Şimşek'ten açıklama var
14:12 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada Yerlikaya’dan bir açıklama daha 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada? Yerlikaya'dan bir açıklama daha
13:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Ayhan Bora Kaplan’ı sordular Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayhan Bora Kaplan'ı sordular
13:39 Aziz Yıldırım’dan adaylık açıklamasında salonu ayağa kaldıran sözler Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklamasında salonu ayağa kaldıran sözler
12:03 Kumpas iddialarına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz
15:03 Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti
14:46 Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a bomba teklif: Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin, yarı parasını ben ödeyeceğim Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a bomba teklif: Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin, yarı parasını ben ödeyeceğim
14:26 2 buçuk saat arayla cinayet Arkadaşlarından birini öldürüp, diğerini yaraladı 2 buçuk saat arayla cinayet! Arkadaşlarından birini öldürüp, diğerini yaraladı
14:23 Aziz Yıldırım’dan çok konuşulacak çıkış: Devletle değil hükümetle kavga ederiz Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak çıkış: Devletle değil hükümetle kavga ederiz
13:54 Aziz Yıldırım, canlı yayında ağlamamak için kendini zor tuttu Aziz Yıldırım, canlı yayında ağlamamak için kendini zor tuttu
13:42 Eski günlerine döndüğü söylenen Arda Kural’ın son hali Eski günlerine döndüğü söylenen Arda Kural'ın son hali
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2024 15:17:49. #1.12#
SON DAKİKA: Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi, 1 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement