Manisa'da Uyuşturucu ve Kaçakçılıkla Mücadele: 62 Tutuklama - Son Dakika
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Manisa'da Uyuşturucu ve Kaçakçılıkla Mücadele: 62 Tutuklama

Manisa\'da Uyuşturucu ve Kaçakçılıkla Mücadele: 62 Tutuklama

Şubat ayında Manisa'da 310 uyuşturucu, 21 kaçakçılık operasyonunda 62 kişi tutuklandı.

05.03.2025 09:34
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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şubat ayında gerçekleştirilen çalışmaları paylaştı. Yapılan açıklamada uyuşturucuyla mücadele kapsamında 51, kaçakçılıkla mücadele kapsamında da 11 olmak üzere 62 şahsın tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada şubat ayında il genelinde Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü tarafından meydana gelen 310 operasyonda 375 şahsın yakalandığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince de 21 operasyonda 45 şahsın yakalandığı bildirildi.

Uyuşturucu ve uyuşturucu satıcılarına sıkı takip

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Akhisar, Alaşehir, Salihli, Soma ve Turgutlu NSM Büro Amirlikleri ile birlikte il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan, aracılık eden, nakleden ve kullanan/bulunduran şahısların deşifresine yönelik 01 - 28 Şubat 2025 tarihleri arasında 310 olay meydana geldiği öğrenildi. Yapılan açıklamada 310 operasyonda 375 şahsın yakalandığı, 51 şüpheli şahsın tutuklandığı, 90 aranan şahsın ise yakalandığı öğrenildi.

Yapılan operasyonlarda ayrıca 12 bin 206 sentetik ecza hapı, 5 bin 262 adet ecstasy hap, 1.641 gram sentetik kannabinoid (Bonzai), 364 gram esrar maddesi, 251 gram metamfetamin maddesi, 185 gram kokain maddesi, 4 kök Hint Keneviri bitkisi, 10 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 117 adet fişek, 7 adet hassas terazi, 38 bin 400 TL uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildiği bildirildi.

Kaçakçılıkla mücadele devam ediyor

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 01 - 28 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılan 21 operasyonda, 45 şüpheli şahsın yakalandığı, 11 şüpheli şahsın ise tutuklandığı açıklandı.

Yine yapılan operasyonlar kapsamında, 6 bin 440 adet kaçak sigara, 10 milyon 785 bin adet makaron, 88 şişe kaçak içki, 20 bin 62 litre etil alkol, 1.533 adet cinsel içerikli ürün/ilaç, emtia, 86 adet emtia, 74 adet tarihi eser, 40 adet elektronik sigara, 109 adet sahte para, 8 adet çek/senet, 7 adet silah, 165 adet mermi ve 32 adet silah parçası ele geçirildiği bildirildi.

Suç örgütü çökertildi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada 11 Şubat tarihinde Turgutlu ilçesinde suç örgütüne karşı gerçekleştirilen operasyon da hatırlatıldı. 11 Şubat 2025 tarihinde Turgutlu ilçesinde 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Örgüt faaliyeti kapsamında dolandırıcılık, tefecilik, yağma, kasten yaralama' suçu kapsamında gerçekleştirilen projeli çalışmada 17 şahsın yakalandığı, yapılan işlemlerin ardından adli makamlarca 10 şahsın tutuklandığı, 7 şahsın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, yapılan operasyonda 3 adet silah, 4 adet şarjör, 10 adet mermi, 8 adet çek/senet, 2 adet pos cihazı ele geçirildiği hatırlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da Uyuşturucu ve Kaçakçılıkla Mücadele: 62 Tutuklama - Son Dakika

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