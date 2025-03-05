Manisa\'da Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir şahsın ikametinde yapılan aramada uyuşturucu maddelerle birlikte ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen R.K. (33/E)'nin ikametinde KOM Şube Müdürlüğü ve Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan aramada; 25,34 gram metamfetamin, 2 adet sentetik ecza hapı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet 7,65 mm tabanca fişeği, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli tahkikata başlandığı açıklandı. - MANİSA