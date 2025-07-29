Manisa'da Yangın Hızla Kontrol Altına Alındı

Manisa Valiliği tarafından hayata geçirilen 'Yangın Risk Azaltma Planı' sayesinde bugün Yunusemre ilçesinde başlayan orman yangını etkin ve hızlı müdahale ile kısa sürede kontrol altına alındı.

Manisa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yunusemre İlçemiz Uzunburun Mahallesinde bugün saat 12.58'de meydana gelen yangına Valiliğimiz Yangın Risk Azaltma Planı kapsamında alınan tedbirler ve sağlanan koordinasyon ile hızlı bir şekilde müdahale edilmiştir. Tarım ve Orman Bakanlığımızın koordinasyonunda, yerelde ekiplerimizin hızlı ve etkin müdahalesi sonucu yangın büyümeden kontrol altına alınmıştır." - MANİSA