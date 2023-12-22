Manisa\'da yapılan aramada 7.2 gram kubar esrar ele geçirildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından arama yapılan şüpheli şahıstan 7.2 gram kubar esrar ele geçirildi.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez Karakol Komutanlığı ve JASAT ekipleri, durumundan şüphelendikleri A.Ç.'yi(39) durdurup arama yaptı. Şüphelinin yapılan üst aramasında 7.2 gram kubar esrar ele geçirildi. Şüpheli A.Ç. hakkında "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurma" suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - MANİSA