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Manisa'da yapılan aramada 7.2 gram kubar esrar ele geçirildi - Son Dakika
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Manisa'da yapılan aramada 7.2 gram kubar esrar ele geçirildi

Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada şüpheli şahıstan 7.2 gram kubar esrar bulundu. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Manisa\'da yapılan aramada 7.2 gram kubar esrar ele geçirildi
22.12.2023 - 12:45,
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Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından arama yapılan şüpheli şahıstan 7.2 gram kubar esrar ele geçirildi.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez Karakol Komutanlığı ve JASAT ekipleri, durumundan şüphelendikleri A.Ç.'yi(39) durdurup arama yaptı. Şüphelinin yapılan üst aramasında 7.2 gram kubar esrar ele geçirildi. Şüpheli A.Ç. hakkında "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurma" suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA
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Jandarma, Salihli, Manisa, JASAT, Uyuşturucu, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da yapılan aramada 7.2 gram kubar esrar ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa'da yapılan aramada 7.2 gram kubar esrar ele geçirildi - Son Dakika
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