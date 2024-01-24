Manisa\'da yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından arama yapılan şüpheli şahısın üst aramasında 8 gram kubar esrar ve bong ele geçirildi.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sart Mahallesi'nde kolluk devriyesi esnasında durumundan şüphelendikleri O.Ö. (37) ve A.Y.'yi (38) durdurup arama yaptı. Şüphelilerden O.Ö.'nün yapılan üst aramasında 8 gram kubar esrar ve uyuşturucu kullanma aparatı bong ele geçirildi. Şüpheli O.Ö. hakkında 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurma' suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - MANİSA