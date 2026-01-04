Turgutlu\'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir-Ankara karayolu Çepnidere Kavşağı yakınlarında, Alim A. yönetimindeki 60 NA 701 plakalı yolcu otobüsü ile İbrahim G. (29) idaresindeki 35 BFB 033 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan yaralıları yaptıkları titiz çalışma neticesinde bulundukları yerden çıkardı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü İbrahim G., Hüsnü T. ve 5 yaşındaki Alparslan A.Y., sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarını iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MANİSA