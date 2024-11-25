Manisa\'da Yüksek Hızlı Tren Şantiyesinde Yangın Çıktı

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Manisa'nın Alaşehir ilçesi Toygar Mahallesi mevkiinde bulunan Yüksek Hızlı Tren Hattı inşaatının şantiyesindeki yatakhanede çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. Yatakhanede kimsenin olmaması olabilecek bir faciayı engellerken, dumandan etkilenen 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesi Toygar Mahallesi Matarlı mevkiinde bulunan Yüksek Hızlı Tren (YHT) şantiyesindeki işçi yatakhaneleri bölümünde saat 12.00'da yangın çıktı. Yangının ihbar edilmesinin ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınan yangın çevre konteynırlara sıçramadan kontrol altına alındı. Olayda herhangi ölen yada yaralanan olmazken, dumandan etkilenen 3 kişi tedbir amaçlı Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Dumandan etkilenen işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken jandarma olayla ilgili çalışma başlattı. - MANİSA