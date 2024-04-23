Manisa'da Zehir Tacirlerinin Evleri Uyuşturucu Serasına Çevirdiği Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Manisa'da Zehir Tacirlerinin Evleri Uyuşturucu Serasına Çevirdiği Ortaya Çıktı

Manisa\'da Zehir Tacirlerinin Evleri Uyuşturucu Serasına Çevirdiği Ortaya Çıktı

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, zehir tacirlerinin evin birer odasını uyuşturucu serasına çevirdiği ortaya çıktı. Operasyonda 62 kök Hint keneviri ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

23.04.2024 11:29
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Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, zehir tacirlerinin evin birer odasını uyuşturucu serasına çevirdiği ortaya çıktı. Serada saksılarda ekili 62 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, K.E.(42) ve E.E. (42) ikametlerine kenevir yetiştirdiğini tespit etti. İki ikamete operasyon düzenleyip, arama yapan ekipler, aramalarda karşılaştıkları manzara karşısında hayrete düştü. Tek tek evin odalarında arama gerçekleştiren ekipler, kapısını açtıkları bir odanın adeta zehir serasına dönüştürüldüğünü tespit etti. Yapılan aramalarda farklı boylarda 62 kök kenevir, 147 adet ısı verici led lamba, 1 adet fan ve filtreden oluşan havalandırma düzeneği ile 2 adet vantilatör ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüphelinin gözaltına alındığı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da Zehir Tacirlerinin Evleri Uyuşturucu Serasına Çevirdiği Ortaya Çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da Zehir Tacirlerinin Evleri Uyuşturucu Serasına Çevirdiği Ortaya Çıktı - Son Dakika
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