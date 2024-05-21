Manisa'da zincirleme kaza: 35 işçi yaralandı - Son Dakika
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Manisa'da zincirleme kaza: 35 işçi yaralandı

Manisa\'da zincirleme kaza: 35 işçi yaralandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı fabrikaya işçi taşıyan 3 servis aracı zincirleme kaza yaptı. Kazada ilk belirlemelere göre 35 işçi çeşitli yerlerinden yaralanarak bölgede bulunan hastanelere kaldırıldı.

21.05.2024 12:21
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı fabrikaya işçi taşıyan 3 servis aracı zincirleme kaza yaptı. Kazada ilk belirlemelere göre 35 işçi çeşitli yerlerinden yaralanarak bölgede bulunan hastanelere kaldırıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir fabrikadan işçi taşıyan 3 servis aracının karıştığı trafik kazasında çok sayıda işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Turgutlu ilçesi E-96 karayolu üzerinde bulunan Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi Viyadüğü meydana geldi.

İzmir yolunda bulunan bir fabrikadan gece mesaisinden çıktıkları öğrenilen işçileri taşıyan Suat D. yönetimindeki 45 ADY 420 plakalı midibüs, Hasan Ö. idaresindeki 45 J 6542 plakalı midibüs ile Levent I. yönetimindeki 45 ADJ 098 plakalı otobüs, İzmir - Ankara Karayolu Turgutlu Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi Viyadüğü geçişinde çarpıştı. 3 servis aracının birbirine girdiği kaza sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada servis araçlarında bulunan çok sayıda işçi ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi ve Özel Egeumut Hastanesine sevk edildi. Kaza sebebiyle İzmir Ankara istikameti Turgutlu geçişinde bulunan viyadük uzun süre trafiğe kapatıldı. Kazada yaralanan işçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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