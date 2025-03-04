Manisa'da Zincirleme Kaza Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Manisa'da Zincirleme Kaza Görüntüleri Ortaya Çıktı

Turgutlu'da yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Güvenlik kameraları kaydetti.

04.03.2025 17:03
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Manisa'daki zincirleme kazanın görüntüleri ortaya çıktı

MANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Turgutlu ilçesinde tır, yolcu otobüsü, tanker ve otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Kaza, sabah erken saatlerde E-96 Devlet Karayolu üzerinde Erbiller Sanayi Işıklı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Bağcı yönetimindeki 42 HP 891 plakalı tır, İzmir istikametine doğru seyir halindeyken kırmızı ışıkta bekleyen Ali Karasu yönetimindeki 42 AUE 966 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yolcu otobüsü, önündeki 06 GC 966 plakalı tankere ve bu araç da yine önünde duran 35 AJF 703 plakalı otomobile çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından önce Turgutlu Devlet Hastanesi ve ardından özel bir hastaneye sevk edilen tır sürücüsü Mustafa Bağcı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, otobüs yedek kaptanı Hazım Mutlu ağır yaralı şekilde Manisa CBÜ Hastanesine sevk edildi. Diğer yaralılardan otobüs şoförü Ali Karasu, yolculardan Kaan Buğra T, Abdullah D, Zeliha D, Hatice A. ve Ayşegül A. ise hafif şekilde yaralandığı bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yolcu otobüsünün Gaziantep-İzmir seferini yapmakta olduğu bildirildi.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı zincirleme kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kırmızı ışıkta bekleyen yolcu otobüsüne, arkadan gelen tanker çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle yolcu otobüsü de önündeki araçlara vuruyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da Zincirleme Kaza Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika

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