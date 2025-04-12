Manisa'da Zincirleme Kaza: Yaralı Yok - Son Dakika
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Manisa'da Zincirleme Kaza: Yaralı Yok

Manisa\'da Zincirleme Kaza: Yaralı Yok

Manisa Saruhanlı'da rüzgar türbini pervanesi taşıyan tırın karıştığı kazada yaralanan olmadı.

12.04.2025 13:22
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MANİSA (İHA) – Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde rüzgar türbini pervanesi taşıyan tır ile birlikte 3 aracın karıştığı zincirleme kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, sabah 05.50 sıralarında İzmir- İstanbul Otoyolu'nun Manisa Saruhanlı ilçesi Tirkeş Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir istikametine doğru seyir halinde olan R.E. isimli şahsın kullandığı kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce önünde seyreden G.A. yönetimindeki hafif ticari araca, ardından metrelerce uzunluğundaki rüzgar türbini pervanesi taşıyan tıra çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, rüzgar türbini pervanesinin tır üzerinden devrilmemesi olabilecek faciayı önledi. Bir süre tek şeritten kontrollü olarak verilen trafik akışı, araçların olay yerinden çekilmesinin ardından yeniden normale döndü. - MANİSA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da Zincirleme Kaza: Yaralı Yok - Son Dakika

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