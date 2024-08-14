Manisa'daki işletme yangınında 17 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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Manisa'daki işletme yangınında 17 kişi dumandan etkilendi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde faaliyet gösteren Uçak Kardeşlere ait Yaş Sebze ve Meyve İşletmesi çıkan yangın sonucu tamamen küle döndü. Yangında 17 kişi dumandan etkilenerek hastanelerde tedavi altına alındı.

14.08.2024 20:24  Güncelleme: 20:26
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Manisa'daki işletme yangınında 17 kişi dumandan etkilendi

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde faaliyet gösteren Uçak Kardeşlere ait Yaş Sebze ve Meyve İşletmesi çıkan yangın sonucu tamamen küle döndü. Yangında 17 kişi dumandan etkilenerek hastanelerde tedavi altına alındı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde saat 14.00 sıralarında yaş sebze ve meyve sektöründe ihracat şampiyonu olan Uçak Kardeşler'e ait işletmenin malzeme deposunda yangın başladı. Plastik ve köpük malzemelerinin kısa sürede alev alması sonucu alevler kısa sürede işletmenin tamamını sardı. Yangına 2 uçak, 1 helikopter, 17 itfaiye aracı, orman işletme araçları, Alaşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne ait iş makineleri ile müdehale edildi.

Yangın söndürme esnasında müdehale eden çalışanlardan ilk belirlemelere göre 17 kişi dumandan etkilenerek Alaşehir Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Yangın kısmen kontrol altına alınırken olay yerinde yangını takip eden Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör, "Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangında maddi zarar oluştu. Can kaybımız yok. 17 kişi dumandan etkilenerek hastanelerde tedavi altına alındılar. Durumları iyi. Yangın kontrol altına alındı, çevreye sıçraması durduruldu. Soğutma çalışmaları sürüyor" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'daki işletme yangınında 17 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

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