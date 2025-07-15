Manisa\'daki Orman Yangınına Hızla Müdahale

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde ziraat arazisinde başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangında ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ederken, alevlerin ilerlemesi büyük ölçüde durduruldu.

Seyitoba Mahallesi'nde 13.20 sıralarında başlayan ve kısa sürede ormana yayılan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarda 5 uçak, 13 helikopter, 38 arazöz, 12 su ikmal aracı ve 6 dozerle müdahale sürüyor. Bölgedeki yoğun rüzgara rağmen ekiplerin etkin müdahalesiyle alevlerin ilerlemesi büyük ölçüde durduruldu. Yetkililer, yangının kontrol altına alınmasında sona yaklaşıldığını, soğutma çalışmaları için hazırlıkların sürdüğünü ifade etti. Bölgedeki güvenlik ve sağlık tedbirleri de devam ederken, vatandaşların yangın mahalline yaklaşmamaları yönünde yapılan uyarılar tekrarlandı.

Yangının tamamen söndürülmesi için çalışmalar titizlikle sürdürülüyor. - MANİSA